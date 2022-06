La navicella Shenzhou-14 attracca alla stazione spaziale cinese

MeteoWeb

La navicella spaziale cinese Shenzhou-14 con un equipaggio di 3 astronauti ha attraccato con successo alla stazione spaziale cinese Tiangong oggi, secondo quanto comunicato dalla China Manned Space Agency (CMSA). La navicella spaziale, lanciata stamattina, ha condotto una rapida manovra di rendezvous automatico, nonché l’attracco con la porta radiale del modulo Tianhe alle 17:42 (ora di Pechino), dopo aver cambiato autonomamente la propria orbita per sei volte. L’intero processo è durato circa 7 ore, come ha dichiarato la CMSA.

I tre astronauti a bordo della Shenzhou-14, Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe, entreranno nel modulo Tianhe come previsto. Nella missione di 6 mesi, continueranno il lavoro per espandere la stazione spaziale cinese, che dovrebbe diventare pienamente operativa entro la fine dell’anno. L’equipaggio dello Shenzhou-14 ha il compito di “completare l’assemblaggio in orbita e la costruzione della stazione spaziale”, nonché di “mettere in servizio le apparecchiature” e condurre esperimenti scientifici.

Aggiornamento

I tre astronauti cinesi sono entrati nel modulo centrale della stazione spaziale cinese, secondo quanto riferito dalla CMSA. Quello che ha raggiunto la Tiangong è il terzo equipaggio a visitare l’avamposto spaziale.