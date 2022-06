Sì alla candidatura all’ingresso in Ue per Ucraina e Moldavia

MeteoWeb

Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all’ingresso nell’Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Luce verde anche alla “prospettiva europea” per la Georgia.

“Oggi e’ stata presa una decisione storica dai leader Ue” ed “e’ un momento di grande soddisfazione. Non ci puo’ essere migliore segnale di speranza per il popolo ucraino“, ha dichiarato il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa.

Il si’ dell’Ue alla candidatura di Ucraina e Moldavia e a una prospettiva europea per la Georgia “e’ un segnale molto forte” alla Russia, e’ un fatto “importante nel contesto della guerra“, ha detto il Presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa.