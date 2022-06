Siccità: coltivatori di riso in ginocchio in California, mentre la metà dell’acqua finisce nel Pacifico

MeteoWeb

La contea di Colusa, nel Nord della California, è il principale produttore di riso nella Sacramento Valley: storicamente produce più di 150.000 acri di riso in un anno normale. Nel 2022, però, i funzionari locali hanno reso noto che la contea sarà in grado di produrre solo una frazione del normale raccolto di riso, costando centinaia di milioni di dollari ai coltivatori, ai lavoratori e ai fornitori.

“Nell’aprile 2022, i distretti idrici che servono la contea di Colusa hanno ricevuto la loro assegnazione finale per la stagione 2022, 0,4 piedi acri per acro“, hanno dichiarato i funzionari della contea di Colusa in una nota. “Questa assegnazione non è sufficiente per sostenere la produzione di riso e le stime mostrano che la Sacramento Valley lascerà a maggese 370.000 di 450.000 acri nell’area di servizio Sacramento River Settlement Contractors, principalmente nelle contee di Colusa e Glenn. Attualmente, si stima che nella contea di Colusa verranno coltivati meno di 7.000 acri, con una perdita finanziaria diretta per i coltivatori di oltre 270 milioni di dollari“.

L’iniziale 50% dell’acqua della California defluisce nell’Oceano Pacifico per scopi ittici e ambientali, qualcosa che il Public Policy Institute of California ha verificato nel 2019: “L’acqua in California è condivisa da tre settori principali. In tutto lo Stato, il consumo medio di acqua è circa 50% ambientale, 40% agricolo e 10% urbano“.

I funzionari della contea di Colusa hanno ospitato una visita legislativa e un briefing informativo con la deputata Cecilia Aguiar-Curry (D-Winters), “evidenziando gli impatti economici a livello di crisi derivanti dalla siccità senza precedenti e dal gelo invernale“. “L’evento si è concluso con una richiesta di assistenza locale“.

La California è il secondo stato risicolo più grande degli Stati Uniti. “Il riso California è molto apprezzato in tutto il mondo, in particolare in Asia e Medio Oriente. Nel 2019 sono stati piantati più di 498.000 acri di riso in 1.100 fattorie“, secondo Think Rice. “La produzione di riso contribuisce con oltre 775 milioni di dollari all’economia statale“.