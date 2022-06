Siccità, Curcio: “non ci aspettiamo nessuna inversione di tendenza, lavoriamo allo stato di emergenza”

MeteoWeb

“Non c’è dubbio che c’è una criticità importante dovuta al fatto che non piove da settimane, i fiumi sono in grossa dismissione, il cuneo salino nel Po arriva addirittura a decine di chilometri. La situazione ha una sua complessità”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, al termine della riunione con la Conferenza delle Regioni sull’emergenza siccità. “Le previsioni climatiche si fanno a larga scala. Le tendenze non sono positive quindi per le prossime settimane non ci attendiamo una inversione di tendenza dal punto di vista meteorologico. Ci attendono ancora periodi di siccità“, ha sottolineato.

“Stiamo ragionando sui parametri tecnici per andare incontro alle richieste” delle Regioni che hanno sollecitato “lo stato di emergenza. Ricordiamoci che lo stato di emergenza serve a fare delle cose. Si sta lavorando per definire quali sono le attivita’ che seguono allo stato di emergenza, che non e’ un’idea, ma consiste in una serie di azioni che vanno fatte. Insieme alla dichiarazione, vanno verificate le azioni, ci stiamo lavorando”, ha detto ancora.

Fontana: “situazione mai grave come quest’anno”

“La situazione esposta da Curcio e’ di una eccezionalita’ che si sta ripetendo da qualche anno ma mai grave come quest’anno. Come Lombardia, gia’ da due mesi abbiamo in essere una serie di interventi che cercano di mantenere il delicato equilibrio tra le esigenze idropotabili ed esigenze di irrigazione“, ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della riunione tra la Conferenza delle Regioni e Curcio. “Bisogna guardare avanti con interventi strutturali che saranno necessari e improcrastinabili. Si dovra’ intervenire magari anche con fondi del Pnrr”.

“Quello dello stato di emergenza e’ una cosa estremamente delicata perche’ non e’ detto che risolva i problemi ma si rischia a volte di crearne in piu’. E’ una cosa molto delicata, io credo che l’importante in questo momento sia operare in maniera concordata. Si puo’ chiedere lo stato di calamita’ per i ristori dei danni che eventualmente si dovessero realizzare. E’ meglio lasciare decidere i tecnici per capire quale sia la soluzione piu’ opportuna“, ha concluso Fontana.

Preoccupazione per le falde costiere di Toscana e Liguria

Per le falde costiere di Toscana e Liguria “ci sono momenti di preoccupazione, perche’ non c’e’ stata la ricarica della falda, e quindi c’e’ anche un problema di cunei salini che stanno entrando”, ha affermato Massimo Lucchesi, segretario generale dell’Autorita’ di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale. In generale, ha detto Lucchesi, “stiamo monitorando la situazione: al momento il livello di allerta e’ medio, pero’ e’ il penultimo stato, nel senso che a breve molto probabilmente si arrivera’ all’allerta piu’ alta. Fortunatamente grazie agli invasi principali, Bilancino e Montedoglio, per quanto riguarda l’idropotabile, abbiamo un’assicurazione per alcune zone, perche’ li’ siamo circa al 90% del carico utile, e dunque naturalmente le zone intorno a Firenze risentiranno meno di questo problema”.

Nel Lazio, livello dei bacini idrici come a fine estate

“Nel Lazio, il livello dei bacini e’ simile a quello che negli anni precedenti si presentava a fine estate, ma abbiamo da poco superato la meta’ di giugno. Mancano due mesi e non bastera’ un acquazzone per risolvere il problema”, dice Stefano Tiozzo, presidente provinciale di Cia Roma e vicepresidente Cia Lazio, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. Non e’ solamente la scarsa quantita’ dell’acqua a preoccupare, bensi’ anche la qualita’ dato che “nella zona costiera, avanza il mare – dice Tiozzo – rendendo salmastra l’acqua delle falde pure a chilometri di distanza dalla costa”. Il fenomeno si acutizza nei periodi di siccita’ “perche’ viene meno la pressione dell’acqua dolce permettendo a quella salata di avanzare”. Si tratta di uno scenario “evidente gia’ nelle zone di Maccarese: dopo aver irrigato resta al suolo la patina bianca, e’ il sale che riduce enormemente la produzione delle culture e, in alcuni casi come gli ortaggi, annienta ogni piantina”, sottolinea Tiozzo.

A causa della calura “l’acqua evapora piu’ velocemente e, di conseguenza, bisogna aumentare le ore di irrigazione. Ma a quale prezzo? Il costo del carburante per azionare le pompe e’ tale che con poche ore di irrigazione si azzera completamente il guadagno che ci sara’ nella vendita del prodotto, gia’ intaccato dai rincari di fertilizzanti, concimi e tutto cio’ che serve per la produzione. Come in qualsiasi settore, quando i costi di produzione superano i ricavi si ferma la produzione e, alla stessa maniera, il rischio e’ che gli agricoltori smettano di coltivare“.

In Valle d’Aosta portate dei corsi d’acqua come ad agosto

In Valle d’Aosta, “oggi si presentano le condizioni di deflusso dei corsi d’acqua e delle portate delle sorgenti che tipicamente si raggiungevano a fine luglio/metà agosto, con piene stagionali inferiori tra il 30 e il 50%, con punte anche del 70%, rispetto alle medie degli ultimi trent’anni”. Lo dice l’assessore al Territorio della Regione Valle d’Aosta Carlo Marzi, rispondendo ad un ‘question time’ del consigliere della Lega Dino Planaz. “Per fare fronte all’emergenza – afferma Marzi – si sta lavorando con il Bim per individuare le criticità e approvare un primo programma urgente di interventi puntuali per aumentare le fonti di approvvigionamento, da realizzare in tempi brevi. A seguire bisognerà definire un programma di interventi a medio termine che superando gli attuali limiti di territorialità dia la priorità all’interconnessione tra gli acquedotti, riducendo le perdite con un aumento della capacità di stoccaggio“.

L’assessore cita alcuni dati contenuti nel Piano di tutela delle acque, il principale strumento di indirizzo in materia di risorse idriche ora all’esame della terza commissione: “nelle Alpi occidentali è previsto un aumento del riscaldamento di due gradi entro il 2050, la superficie glacializzata diminuirà del 50-100% entro il 2100, mentre la quantità di neve al suolo a 2000 metri diminuirà del 40-60% e la durata della neve al suolo diminuirà di 20-40 giorni”.

Il fabbisogno idrico per l’agricoltura e l’allevamento è destinato ad aumentare e le variazioni della disponibilità di acqua impatteranno sulla produzione idroelettrica, con un effetto più marcato e significativo per gli impianti collocati alle quote più elevate. “Occorrerà quindi rivedere le modalità di distribuzione delle acque – spiega l’assessore – adottare misure per il loro risparmio, rivedere le colture e l’estensione delle aree irrigabili, gestire con tecnologie avanzate le infrastrutture di irrigazione, gestire i serbatoi e i bacini“. Per l’assessore, “si tratterà di saper gestire un cambiamento anche culturale e sociale e di reperire i finanziamenti per poter realizzare le strutture“. Per questo, l’approvazione del Piano di tutela delle acque, in fase aggiornamento dal 2016, “diventa un primo adempimento necessario in un’ottica di superamento dell’emergenza con provvedimenti a medio e lungo termine”.