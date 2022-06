Siccità in Friuli Venezia Giulia: Fedriga pronto a dichiarare lo stato di emergenza

MeteoWeb

Attesa anche in Friuli Venezia Giulia, da parte del governatore Massimiliano Fedriga, una dichiarazione di stato di emergenza locale per siccità: il documento è in preparazione all’assessorato all’Ambiente e dovrebbe coinvolgere in particolare i settori agricoltura, e poi gli usi civili, domestici dell’acqua potabile. Non si registrano particolari problemi tra Gorizia e Trieste, ma in provincia di Pordenone i razionamenti cominceranno domani.

Il decreto di Fedriga potrebbe mirare a inibire tutti gli utilizzi non necessari dell’acqua, come giardini, piccoli orti privati e i lavaggi delle auto. In Friuli Venezia Giulia comunque il razionamento idrico in agricoltura è già cominciato da giorni sia nel Pordenonese sia in quello dell’ex provincia di Udine.