Siccità nel Lazio, Zingaretti: “Viterbese più colpito, situazione grave in provincia di Roma”

Conclusa la riunione indetta in prefettura, sull’emergenza siccita‘ nel Lazio, insieme al Presidente Nicola Zingaretti, al Vicepresidente Daniele Leodori, all’assessore regionale Roberta Lombardi, all’assessore alle infrastrutture Mauro Alessandri, Protezione Civile e Acea Ato 2. L’area che nel Lazio soffre di piu’ “e’ il Viterbese, cioe’ Ato 1. Nelle altre province la situazione e’ piu’ seria, ci sono altri gestori spesso locali con i quali stiamo collaborando perche’ non piove da troppo tempo e le temperature cosi’ alte pongono un problema non nel Lazio, ma in tutta Italia e per alcuni aspetti in tutta Europa. Noi pero’ ci stiamo preparando ad affrontare la situazione con provvedimenti strutturali e con una strategia di risparmio idrico, che a questo punto e’ veramente un imperativo“, ha detto Zingaretti, uscendo dalla riunione.

“Le condizioni meteorologiche sono le stesse, se non peggiori, del 2017, ma grazie all’impegno di questi anni la situazione ancora e’ meno drammatica. Bisogna pero’ prevenire con grande radicalita’ sapendo che tutti e tutte possiamo fare qualcosa: dal consumo domestico a quello commerciale, se vogliamo passare un’estate piu’ tranquilla e’ bene da subito cominciare una strategia del risparmio, e questo sara’ lo spirito collaborativo che chiedero’ a tutti i sindaci della regione“, ha aggiunto.

“Allo stato attuale nel territorio di Ato 2 (ovvero Roma e provincia, ndr) non e’ prevista ne’ preventivata alcuna forma di turnazione. La situazione pero’ e’ grave, al massimo entro mercoledi’ procederemo alla proclamazione dello stato di calamita’ che dara’ strumenti utili a prelievi, ci auguriamo limitati, che permettano la non turnazione nel territorio“, ha detto ancora Zingaretti.

“Nelle prossime ore scrivero’ a tutti i sindaci del Lazio chiedendo loro intanto di adottare dei provvedimenti preventivi con ordinanze che indicano e attuano forme di risparmio idrico in tutti i Comuni della nostra regione. La crisi ambientale e la siccita’ stanno provocando ai corsi d’acqua dei problemi drammatici e quindi facciamo un appello sentito a tutti e a tutte a iniziare la stagione del risparmio dell’acqua“, ha sottolineato il Presidente.