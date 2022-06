Siccità in Liguria: prime ordinanze di razionamento acqua nell’Imperiese

MeteoWeb

L’emergenza idrica non risparmia neanche in Liguria, con la Coldiretti regionale che aveva già avvertito del fatto che chiederà “lo stato di calamità a causa della siccità“. Ora anche nell’Imperiese arrivano le prime ordinanze di razionamento delle risorse. I Comuni più colpiti dove si cerca di ridurre l’utilizzo dell’acqua sono in tutto 9.

A causa dell’assenza di precipitazioni da molti mesi, è stato necessario imporre un tetto all’utilizzo di duecento litri d’acqua a utenza, come ad esempio a Pieve di Teco. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze, ci sono anche Vessalico, Borghetto d’Arroscia, Diano Arentino, Dolcedo, Molini di Triora.