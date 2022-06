Siccità, il Po a Felonica: superata la magra storica del 2003

MeteoWeb

Nonostante le recenti piogge, il Nord Italia fa ancora i conti con gli effetti di una lunga siccità. Il bacino del Po soffre di una preoccupante carenza d’acqua, con le portate che rimangono sotto media in tante stazioni. Per esempio, ieri, lunedì 6 giugno, a Felonica, nel Mantovano, l’idrometro segnava -2,53 metri, superando la magra storica del 2003. La foto in alto è emblematica della situazione attuale: una situazione così drammatica è da piena estate, invece siamo solo all’inizio della stagione (meteorologica).

A Cremona, il Po “è in condizioni di criticità rossa e a Pontelagoscuro registra livelli pari a quelli dei giorni più difficili della siccitosissima estate 2017”, secondo gli ultimi dati forniti da ANBI il 2 giugno.

Una situazione che non lascia immaginare nulla di buono per i prossimi mesi estivi.