Singapore vista dalla missione Copernicus Sentinel-1

La Repubblica di Singapore si trova appena al largo della punta meridionale della penisola malese, tra Malesia e Indonesia, circa 135 km a nord dell’equatore. È formata dai 710 km quadrati dell’isola di Singapore, visibile in alto al centro nell’immagine, oltre che da circa 60 piccoli isolotti.

I due terzi circa dell’isola di Singapore sono a meno di 15 metri sul livello del mare. La vetta più alta, Timah Hill, ha un’altezza di soli 160 metri. L’aeroporto di Changi, uno dei più grandi snodi di trasporto dell’Asia, è riconoscibile all’estremità orientale dell’isola.

L’isola di Singapore è separata dalla Malesia peninsulare, a nord, dallo stretto di Johore, uno stretto canale attraversato da una strada e da una ferrovia rialzate, mentre l’estremità meridionale si affaccia sullo stretto di Singapore, dove si sviluppa l’arcipelago di Riau-Lingga (che fa parte dell’Indonesia).

Singapore ospita il più grande porto del sud-est asiatico, oltre che uno dei più trafficati al mondo. Il porto offre collegamenti per più di 600 porti in 123 nazioni. La sua crescita e la sua prosperità sono dovute alla sua posizione all’estremità meridionale della penisola malese, da dove domina lo stretto di Malacca, che collega l’Oceano Indiano con il Mar Cinese Meridionale.

Questa Immagine della Settimana contiene l’unione di dati satellitari provenienti da tre scansioni radar separate, per evidenziare i cambiamenti avvenuti tra le diverse acquisizioni. La superficie del mare riflette il segnale radar lontano dal satellite, facendo apparire l’acqua di colore scuro nell’immagine, e contrasta con gli oggetti metallici – in questo caso navi e imbarcazioni, che appaiono come punti luminosi e scintillanti nell’acqua scura.

In questa immagine, le imbarcazioni riprese il 28 dicembre 2021 appaiono di colore rosso, quelle del 9 gennaio 2022 di colore verde, e le localita principali e le città sono visibili in bianco per via della forte riflessione del segnale radar.

Il vantaggio del radar come strumento di telerilevamento è che può riprendere immagini della superficie della Terra anche attraverso pioggia e nuvole, indipendentemente dal fatto che sia giorno o notte. Ciò è particolarmente utile per monitorare le aree soggette a lunghi periodi di buio – come le regioni artiche – o per fornire immagini in risposta alle emergenze in condizioni meteorologiche estreme.

