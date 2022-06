Quando il Sole non tramonta mai: il VIDEO mozzafiato di Samantha Cristoforetti

MeteoWeb

Attualmente in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale nell’ambito della Missione Minerva, Samantha Cristoforetti ha pubblicato sui social un nuovo video mozzafiato. L’astronauta italiana dell’ESA ha mostrato cosa succede durante le stagioni “high-beta“: “Il piano della nostra orbita è tale che non veniamo mai oscurati dalla Terra, il che significa che il Sole non tramonta mai davvero“, “come accaduto a inizio maggio“, ha scritto AstroSamantha in un post su Twitter, condividendo un filmato che mostra la nostra stella discendere sull’orizzonte rappresentato dalla Terra, per poi risalire.