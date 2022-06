Space Economy, Di Pippo: “sarà una delle economie portanti del futuro”

MeteoWeb

“Oggi la space economy vale oltre 400 miliardi di dollari e si stima che diventerà una delle economie portanti del futuro, fungendo da volano per tutte le altre economie“: lo ha affermato l’astrofisica Simonetta Di Pippo, direttrice del See Lab, lo Space Economy Evolution Laboratory di Sda Bocconi, commentando i primi dati trapelati in vista della quarta conferenza annuale del See Lab che si tiene lunedì prossimo a Milano. In occasione del primo laboratorio di ricerca sulla Space Economy istituzioni, accademici e aziende del mondo spaziale discuteranno “il valore di un approccio integrato alla ricerca nel supportare tanto il settore spaziale che quello non spaziale“. “Oggi è fondamentale per la nostra vita, in futuro diventerà indispensabile“, ha evidenziato Di Pippo.

Il fatturato globale della Space Economy è più che raddoppiato negli ultimi 15 anni passando dai 176 miliardi di dollari del 2005 ai 447 miliardi del 2020, secondo i dati raccolti dal See Lab, lo Space Economy Evolution Laboratory di Sda Bocconidi, che l’Adnkronos ha potuto visionare in vista della quarta conferenza annuale.