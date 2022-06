SpaceX: per Falcon 9 fine settimana intenso, 3 lanci da oggi a domenica

MeteoWeb

SpaceX punta a effettuare ben 3 lanci da oggi fino a domenica. L’azienda di Elon Musk lancerà oggi un Falcon 9 dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida, portando in orbita altri 53 satelliti Starlink per l’internet globale, alle 18:08 ora italiana: sarà il 13° volo per il razzo riutilizzabile, il numero più alto mai raggiunto per questo vettore. Il secondo lancio è in programma domani: porterà nello Spazio un satellite di telerilevamento radar per l’esercito tedesco, SARah 1, con partenza prevista dalla base di Vandenberg in California, alle 16 ora italiana.

Infine, il lancio di domenica avverrà dalla Florida, da Cape Canaveral: la partenza è in programma alle 06:30, e ad andare in orbita sarà un satellite commerciale per le comunicazioni dell’azienda Globalstar.

Inizialmente il razzo Falcon 9 era stato progettato per effettuare fino a 10 missioni. SpaceX ha poi esteso questo limite, puntando a fare volare i suoi Falcon 9 per almeno 15 missioni prima di ritirarli.