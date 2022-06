Spagna nella morsa di caldo e incendi: in fiamme migliaia di ettari

MeteoWeb

Mentre la Spagna rimane stretta nella morsa delle alte temperature, migliaia di ettari di terreno sono andati distrutti a causa degli incendi in poche ore: diversi roghi si sono sviluppati praticamente in contemporanea in diverse zone del Paese. A preoccupare, secondo i media iberici, sono soprattutto le situazioni in Catalogna e nella provincia castigliana di Zamora, dove incendi simultanei stanno mettendo a dura prova le capacità di risposta dei vigili del fuoco.

Nella provincia catalana di Lleida, la situazione è particolarmente critica a Lladurs. Nella zona di Zamora, le fiamme hanno già distrutto 5mila ettari appartenenti all’area della Sierra de la Culebra, situata vicino al confine con il Portogallo.