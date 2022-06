Spazio: il Consiglio ESA ospita oggi l’amministratore della NASA

MeteoWeb

Su invito del Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher, oggi l’Amministratore della NASA Bill Nelson sarà ospite presso gli stabilimenti ESTEC dell’ESA nei Paesi Bassi per partecipare al Consiglio dell’ESA. Al momento, l’ESA sta collaborando con la NASA su più fronti, dalla scienza con il James Webb Space Telescope fino all’osservazione della Terra, passando per l’esplorazione con i progetti Mars Sample Return, Artemis e ISS. In occasione del Consiglio, verrà siglato un accordo quadro tra l’ESA e la NASA per una partnership strategica sulla Scienza dei sistemi terrestri, nonché un memorandum di intesa sulla missione lunare Pathfinder.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è la porta di accesso allo Spazio per l’Europa. È un’organizzazione intergovernativa creata nel 1975 con la missione di delineare lo sviluppo delle capacità spaziali europee e garantire che gli investimenti spaziali producano vantaggi ai cittadini europei e di tutto il mondo. Gli Stati Membri dell’ESA sono 22: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Slovenia, Lettonia e Lituania sono Membri Associati.