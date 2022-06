Spazio, Cristoforetti agli studenti: “perseguite i vostri sogni con fiducia e determinazione”

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Italiana ha ospitato questa mattina l’evento di premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso ‘Spazio alle Idee‘ che aveva l’obiettivo di dare un nome alla nuova costellazione italiana di satelliti per l’osservazione della Terra. Il nome è IRIDE e il concorso è stato lanciato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Spaziale Italiana, che hanno voluto una giuria composta da tre astronauti italiani dell’ESA: Samantha Cristoforetti, Roberto Vittori e Luca Parmitano. Ad annunciare il nome è stata Samantha Cristoforetti in volo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

“Ragazze e ragazzi continuate ad alimentare la fantasia e l’immaginazione, continuate ad approfondire le vostre competenze anche in ambito scientifico e tecnologico. Tra voi sicuramente ci sono future e futuri ingegneri, tecniche e tecnici, scienziati e scienziate e magari chissà anche futuri astronauti e future astronaute. Perseguite i vostri sogni con fiducia e determinazione. Con un duro lavoro e un po’ di fortuna anche i sogni più ambiziosi possono realizzarsi. Restate curiosi“: questo il messaggio inviato da AstroSamantha.

La costellazione satellitare – quello che diventerà il più importante programma spaziale satellitare europeo di Osservazione della Terra a bassa quota – sarà realizzata in Italia e completata entro cinque anni con il supporto dell’ESA – European Space Agency e dell’Agenzia Spaziale Italiana grazie alle risorse del PNRR. La costellazione supporterà anche la Protezione Civile e altre Amministrazioni per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Fornirà, infine, dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese e industrie di settore.