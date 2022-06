Spazio: l’Iran lancia satellite “di ricerca”

MeteoWeb

“L’Iran ha programmato di lanciare tre satelliti ‘di ricerca’ dalla piattaforma di lancio locale Zoljenah. Uno dei satelliti è stato lanciato e gli altri verranno lanciati presto“: è quanto ha reso noto il portavoce dell’unità spaziale del Ministero della Difesa Ahmad Hosseini, come riporta Irna, senza specificare date. “La piattaforma può lanciare satelliti in tre fasi e utilizza carburante combinato, è in grado di avere un carico dal peso di 220 kg in un’orbita di 500 km” ha proseguito Hosseini, evidenziando che “il peso del lanciatore satellitare è di 52 tonnellate ed è lungo 25,5 metri“.