Spazio: l’Iran lancia secondo satellite di ricerca con razzo Zoljenah

“L’Iran ha inviato il secondo satellite di ricerca nello Spazio con il razzo Zoljenah, realizzato nel Paese“: lo ha reso noto oggi il portavoce dell’unità spaziale del Ministero della Difesa Ahmad Hosseini. “Zoljenah, testato per la prima volta nel 2020, è in grado di lanciare satelliti in tre fasi e utilizza carburante combinato. Il suo peso è di 52 tonnellate, con una lunghezza di 25,5 metri“, ha spiegato Hosseini, citato da IRNA.

L’Iran ha annunciato pochi giorni fa di avere inviato il primo dei suoi tre satelliti di ricerca in orbita con il proprio razzo.