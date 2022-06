Spazio: la NASA lancerà 3 missioni da base in Australia

MeteoWeb

La NASA lancerà 3 missioni suborbitali dalla base spaziale australiana di Arnhem nel Territorio del Nord, nella sua prima missione da una base commerciale fuori dagli Stati Uniti. E’ anche la prima in Australia in questo secolo: l’agenzia ha lanciato razzi dal Paese l’ultima volta nel 1995 dalla base segreta dell’Aeronautica Woomeraa. I tre razzi trasporteranno strumenti per condurre ricerche in ambiti come la luce a raggi X prodotta dai gas che riempiono lo spazio fra stelle, e l’influenza della luce stellare sulla capacità di un pianeta a sostenere la vita.

Circa 75 persone della NASA si recheranno in Australia per i lanci, che inizieranno il 26 giugno nello Arnhem Space Centre, gestito dall’Equatorial Launch Australia.