Speleologa cade in grotta a Rotolo a Monopoli: soccorsi sul posto

In corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso per una speleologa caduta e ferita nella grotta Rotolo a Monopoli (Bari) a 120 metri di profondità. Al lavoro oltre 40 tra tecnici, medici e operatori sanitari del Soccorso alpino e speleologico provenienti da Puglia, Basilicata e Campania. La 41enne dovrebbe essersi fratturata un braccio nella caduta, ma sarebbe in buone condizioni di salute.