Strana spirale blu appare nel cielo della Nuova Zelanda: cosa è successo

Una residente della Nuova Zelanda ha notato una spirale blu “bizzarra ma molto interessante” sopra la sua casa il 19 giugno scorso. Clare Rehill ha fotografato la spirale nel cielo sopra Queenstown, una cittadina nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. Ha pubblicato la foto su Twitter⁠, ipotizzando che avesse “qualcosa a che fare con SpaceX”.

La sua intenzione era corretta. Lo spettacolo nel cielo è il risultato di un razzo Falcon 9 di SpaceX, lanciato domenica 19 giugno dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il razzo ha portato in orbita un satellite per le comunicazioni per la società Globalstar, con sede in Louisiana.

La spirale è stata generata dallo stadio superiore del Falcon 9 e Rehill non è stata l’unica a vederla. Anche l’astronomo Alasdair Burns l’ha fotografata e postata su Twitter. “Un fenomeno assolutamente bizzarro – ha detto l’astronomo ai media – era come una spirale e si muoveva, molto lentamente, verso nord. Alla fine si è dissolta spontaneamente. A una prima occhiata sembrava quasi una sorta di piccola galassia ‘appesa’ nel cielo notturno“.

La caratteristica a forma di galassia era dovuta allo stadio superiore del Falcon 9 che scaricava il carburante avanzato mentre ricadeva nell’Oceano Pacifico. A differenza del primo stadio del Falcon 9, che atterra dopo il lancio per poi essere riutilizzato, lo stadio superiore del razzo è sacrificabile. “Lo stadio superiore stava probabilmente ruotando sul suo asse più lungo per stabilizzare l’orientamento del volo, da cui la forma a spirale”, ha scritto Spaceweather.com. “Spirali simili sono state osservate dopo precedenti lanci del Falcon 9“.

Il lancio di SpaceX per Globalstar è stato il terzo in circa 36 ore per l’azienda. La società ha lanciato venerdì 17 giugno 53 satelliti Starlink dal Kennedy Space Center della NASA in Florida e un satellite radar per l’esercito tedesco dalla base della forza spaziale di Vandenberg in California sabato 18 giugno.