Il più grande stadio di calcio di sempre? Le FOTO virali del progetto da 1 milione di posti

È sempre incredibile vedere al completo i maestosi stadi all’interno dei quali giocano le nostre squadre del cuore. Ma immaginate di poter guardare giù da uno stadio che può ospitare 1 milione di persone al suo interno e si estende fino a 14 livelli in altezza. Probabilmente è solo fantascienza ma è quanto ideato dall’artista americano Paul Pfeiffer: le immagini del suo concept art sono diventate virali sui social (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Il progetto è senza dubbio accattivante ma che possa essere effettivamente realizzato è tutta un’altra storia. Sarebbe un azzardo ingegneristico e sono moltissimi gli interrogativi riguardo la struttura. Innanzitutto come verrebbe costruito e quanto costerebbe? Poi dai livelli più alti, i giocatori in campo apparirebbero solo come puntini. E come si sentirebbero i giocatori stessi a giocare praticamente in un burrone? Quanto tempo servirebbe per spostarsi all’interno dell’impianto? Quale impatto ambientale avrebbe?

Considerate queste e molte altre incognite e soprattutto considerando la capienza degli attuali stadi più grandi del mondo, quella di Pfeiffer sembra destinata a rimanere solo un’affascinante idea fantascientifica.

Rungrado May Day Stadium

In questo momento lo stadio più grande in cui un calciatore può tirare un calcio di punizione è in Corea del Nord: il Rungrado May Day Stadium può contenere fino a 114.000 persone.

Camp Nou

Il Camp Nou ospita una delle più grandi squadre di calcio del mondo, il Barcellona: ha una capacità di quasi 100.000 posti.

Stadio FNB

Questo stadio in Sudafrica ha ospitato la partita della Coppa del Mondo di calcio FIFA 2010 tra Paesi Bassi e Spagna. La capienza dello stadio FNB è 94.736. È lo stadio di casa della nazionale di calcio sudafricana e ospita le partite casalinghe della squadra di calcio nazionale Kaizer Chiefs.

Stadio di Wembley

L’iconico Wembley è lo stadio di casa della squadra di calcio inglese. Lo stadio ha una capienza di 90.000 posti a sedere e ha ospitato importanti eventi sportivi come la finale di Euro 2020 e la finale di UEFA Champions League.

Stadio Azteca

Questo stadio di calcio a Città del Messico è la sede della squadra nazionale di calcio del Messico. Lo stadio ha una capienza di 87.525 posti a sedere ed è stato testimone di molti momenti iconici nella storia del calcio. Uno dei momenti più noti è il gol della “Mano de Dios” di Diego Armando Maradona contro l’Inghilterra durante la Coppa del Mondo del 1986.

Stadio nazionale Bukit Jalil

Questo stadio di calcio è la sede della nazionale di calcio malese. Può ospitare fino a 87.000 spettatori e ha ospitato in precedenza i Giochi del Commonwealth e i Giochi del Sud-Est Asiatico.

Stadio Borg El Arab

È la sede della nazionale di calcio egiziana. Può ospitare fino a 86.000 spettatori e sarà ricordato come il campo dal quale l’Egitto si è qualificato per la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1990.