Starship di SpaceX potrebbe prendere il volo quest’estate

Starship di SpaceX – un enorme booster primo stadio chiamato Super Heavy e un veicolo alto 50 metri noto come Starship – sarà pronta per il primo volo orbitale a luglio. La compagnia ha condotto una manciata di voli di prova ad alta quota con i prototipi dello stadio superiore di Starship da Starbase, il sito dell’azienda nel Texas meridionale, vicino al villaggio di Boca Chica. SpaceX si sta preparando per il primo volo di prova orbitale del sistema di trasporto, che il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk ora afferma che potrebbe accadere presto. “Starship sarà pronta a volare il prossimo mese,” ha affermato l’imprenditore miliardario su Twitter.

Gran parte del lavoro di preparazione prevede la costruzione e il test dei Raptors, il motore di nuova generazione che alimenterà Starship. Ogni booster Super Heavy sfoggerà 33 Raptor e ogni Starship ne avrà 6, ha spiegato Musk. Tanto per rendere l’idea, il razzo Falcon 9 di SpaceX è alimentato da 9 motori Merlin meno potenti nel primo stadio e uno nello stadio superiore.

Tuttavia, nonostante l’hardware sia quasi pronto, ciò non garantirà un volo Starship a luglio: SpaceX deve ancora ottenere una licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti. Ottenerne una non sarà necessariamente facile: la FAA ha appena pubblicato una valutazione ambientale delle attività di Starship a Starbase, che ha evidenziato più di 75 cose che SpaceX deve fare per mitigare il suo impatto sull’area circostante, un hotspot di biodiversità.

Se tutto andrà bene con la campagna di test di Starship, il veicolo potrebbe andare molto lontano nei prossimi anni. La NASA ha scelto Starship come il primo lander lunare con equipaggio per il suo programma Artemis, che mira a mettere piede sulla Luna nel 2025 o 2026. Musk ha espresso ottimismo sul fatto che Starship potrebbe iniziare a portare persone su Marte nello stesso lasso di tempo, anche se, come noto, il miliardario tende a fissare obiettivi molto aggressivi per le sue aziende.