Stazione spaziale cinese: domani il lancio della missione Shenzhou-14, a bordo 3 astronauti

MeteoWeb

La capsula con equipaggio Shenzhou-14 sarà lanciata intorno alle 10:44 di domenica ora di Pechino (le 04:44 ora italiana) dal Jiuquan Satellite Launch Center nel Nord/Ovest della Cina: lo ha annunciato la China Manned Space Agency (CMSA). Dopo l’ingresso in orbita, la navicella attraccherà al modulo centrale della stazione spaziale Tianhe, alla quale sono agganciati i cargo Tianzhou-3 e Tianzhou-4, ha affermato Lin Xiqiang, vicedirettore del CMSA, durante una conferenza stampa.

Al momento, la struttura composta da Tianhe, Tianzhou-3 e Tianzhou-4 funziona in condizioni normali ed è pronta per l’attracco e l’ingresso degli astronauti, ha detto Lin. La qualità sia dell’astronave Shenzhou-14 che del razzo vettore Long March-2F è stata ben verificata. L’equipaggio è in buone condizioni e le strutture del sistema di terra sono stabili, ha evidenziato Lin.

Tutti i preparativi per il lancio sono stati sostanzialmente completati, ha concluso Lin.