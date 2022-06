Stazione Spaziale: fallito il test di manovra con la capsula Cygnus

MeteoWeb

Manovra di prova fallita sulla Stazione Spaziale Internazionale: i motori della capsula americana Cygnus sono stati accesi per verificare la possibilità di utilizzarla per gestire le periodiche correzioni orbitali, di norma eseguite dalle navette russe Progress. Il test prevedeva l’accensione dei motori di Cygnus per circa 5 minuti ma la spinta si è interrotta dopo solo 5 secondi. Un nuovo tentativo verrà effettuato domani, sabato 25 giugno.

Progress ha proceduto pochi giorni fa ad una correzione di orbita, per evitare il rischio di impatto con alcuni detriti spaziali prodotti dall’esplosione del satellite russo Cosmos 1408 colpito da un razzo lanciato dagli stessi russi nel novembre scorso.

Cygnus, attraccata alla ISS da febbraio, aveva portato a bordo del laboratorio orbitante rifornimenti per gli astronauti e per gli esperimenti. Il 28 giugno è previsto il rientro in atmosfera dove brucerà completamente, assieme a materiali oramai inutilizzabili e rifiuti da smaltire.

Prima del distacco, i tecnici della NASA verificheranno ancora la possibilità di usare questo tipo di navette per eseguire le manovre periodiche. Il fallimento della manovra non costituisce comunque alcun pericolo per gli astronauti a bordo della ISS, tra cui l’italiana Samantha Cristoforetti.