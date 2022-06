Dalla Stazione Spaziale Internazionale una cura per AIDS e tubercolosi

MeteoWeb

I risultati dell’esperimento Kristallizator (Crystallizer) sulla Stazione Spaziale Internazionale potrebbero aiutare a creare nuovi farmaci per il trattamento della tubercolosi e dell’AIDS, secondo quanto riferito dalla società spaziale russa Roscosmos in un comunicato stampa. “Il portavoce della società spaziale Energia, Dmitry Pasyshin, ha esaminato i risultati di un esperimento di elaborazione dei materiali, messo in scena nello spazio. Sono state analizzate più di 100 strutture spaziali di proteine, che aiuteranno a sviluppare farmaci per il trattamento della tubercolosi e dell’AIDS”, ha detto Roscosmos sul suo Canale Telegram a seguito di una riunione del Consiglio dell’Accademia delle scienze russa.

Durante l’incontro, il vicedirettore del RAS Space Research Institute, Yevgeny Lupyan, ha ipotizzato che se Russia e Cina unissero gli sforzi nel telerilevamento della Terra, potrebbero essere in grado di creare un gruppo di satelliti paragonabili per capacità a quelli del dismissione degli Stati Uniti e dell’UE.

In merito agli esperimento condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale, si rileva le proteine ​​del coronavirus sono state coltivate sulla ISS. I campioni ottenuti verranno utilizzati per decifrare la struttura delle proteine ​​e studiare i meccanismi di ingresso dei virus nel corpo umano. I risultati della ricerca saranno utilizzati per sviluppare farmaci antivirali.