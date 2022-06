Stazione Spaziale: problemi tecnici per il cargo Dragon, rinviato lancio di rifornimenti

MeteoWeb

Il lancio della navetta cargo Dragon con rifornimenti e materiali scientifici per la Stazione Spaziale Internazionale è stato rinviato per problemi tecnici: sono stati rilevati alti livelli di vapori di idrazina, che potrebbero indicare una possibile perdita del propellente liquido usato dalla navetta per le manovre in orbita. Il lancio previsto il 10 giugno è quindi posticipato a data da destinarsi, in attesa di chiarire le cause del problema, ha spiegato la NASA. In ogni caso non vi è alcun pericolo per le persone a bordo della ISS che riceve rifornimenti anche da altre navette.

La capsula Dragon, la 25ª ad essere lanciata da SpaceX per rifornire il laboratorio orbitante, trasporterà un carico di 2 tonnellate composto da cibo, materiali vari e lo strumento scientifico Emit (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) per monitorare la composizione mineralogica delle particelle di polvere delle regioni desertiche. La capsula in questione era già stata usata due volte per rifornire la ISS, l’ultima in una missione avvenuta la scorsa estate.