Stromboli: arriva l’app per seguire l’attività del cratere

Il cratere di Stromboli e’ tra i piu’ esplosivi d’Europa e ora un’app permettera’ di seguirne l’attivita’. L’applicazione mobile gratuita “View Stromboli” è stata rilasciata dal Laboratorio di Geofisica Sperimentale Lgs – Dipartimento di Scienze della terra dell’Universita’ di Firenze.

“Volcano Interactive Early Warning – spiegano i ricercatori universitari – e’ la prima app, per cellulari iOS e Android, che permette di seguire in tempo reale il lavoro di monitoraggio di un vulcano attivo e di mantenersi aggiornati sul suo stato di attivita’ fornendo anche le indicazioni sulle misure da intraprendere in caso di eruzione esplosiva violenta (Parossisma) e/o Tsunami per chi si trova sull’isola, anche attraverso una mappa interattiva che permette di raggiungere le aree di attesa individuate dal piano di Protezione Civile Comunale”.

L’app consente l’accesso in tempo-reale ai dati utilizzati nella definizione dello stato di attivita’ del vulcano Stromboli, in particolare: ai dati geofisici (segnali sismici ed infrasonici, moto ondoso rilevato dalle Mede elastiche), ai dati geochimici (flussi dei gas SO2 e CO2 in atmosfera ), ai dati satellitari termici, alle elaborazioni del monitoraggio (tremore sismico, localizzazione e l’intensita’ delle esplosioni, numero di frane registrate nella Sciara del Fuoco, elaborazioni dei dati satellitari Modis) e alle telecamere visibili e termiche.

E’ inoltre possibile: accedere ai bollettini giornalieri che definiscono l’attivita’ vulcanica attraverso i 4 livelli (basso, medio, alto e molto alto) dell’indice di attivita’ vulcanica, visualizzare i parametri utilizzati dai sistemi di allertamento rapido (Early Warning) e imparare a riconoscere il suono (monotonale o bitonale) delle sirene di allerta e ricevere automaticamente le notifiche per le allerte in caso di Parossisma e Tsunami diramate sull’isola dal sistema acustico delle sirene.