Naso all’insù per la Superluna della Fragola

Giugno è in mese in cui, secondo le culture dei nativi americani, in cielo è protagonista la Luna piena della Fragola, e quest’anno sarà davvero speciale in quanto sarà anche una Superluna. In una stagione con quattro Superlune (da maggio ad agosto), l’evento lunare di giugno raggiunge il suo picco oggi, martedì 14 giugno, alle 11:51 UTC (le 13:51 ora italiana).

Il plenilunio di questo mese prende il nome dalla breve stagione del raccolto delle fragole: sia questo che altri particolari soprannomi di Luna piena che si trovano nelle pagine del The Old Farmer’s Almanac derivano da più fonti, comprese le influenze dei nativi americani, le tradizioni coloniali americane e le usanze europee del Vecchio Mondo. I nomi di Luna piena o nuova sono stati storicamente usati per monitorare determinate stagioni, ma nei tempi moderni li usiamo principalmente come soprannomi evocativi che risalgono ad antiche tradizioni di varie culture.

Le Superlune sono generalmente definite come qualsiasi Luna piena situata a una distanza di almeno il 90% del perigeo (il punto in cui la Luna è più vicina alla Terra). La Luna piena di giugno si troverà a 357.658 km dal nostro pianeta quando sorgerà al tramonto. Gli skywatcher possono puntare lo sguardo in direzione Sud/Est dopo il tramonto mentre la Superluna della Fragola si innalzerà elegantemente sull’orizzonte.

Le Superlune sono spesso note per apparire leggermente più grandi di una normale Luna piena, fino al 30% più luminose e fino al 17% più grandi, ma in realtà la differenza non è poi così semplice da notare. Mentre l’apice del plenilunio è oggi, nelle ore diurne, è apparsa comunque piena ieri sera e lo sarà nuovamente sia oggi che domani.

Se le nubi dovessero impedire la visione del satellite, è possibile vedere la Superluna in un webcast gratuito del Virtual Telescope Project (Ceccano), a cura dell’astrofisico Gianluca Masi, che inizierà alle 21:15 ora italiana.