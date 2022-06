La Superluna della Fragola ruba la scena, le FOTO più belle dal mondo

MeteoWeb

La Luna piena ruba la scena: quella del 14 giugno è stata la seconda di 4 Superlune consecutive (termine non scientifico che indica un plenilunio che coincide con il perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita mensile). Una Superluna può apparire leggermente più grande, soprattutto se paragonata a quando è più lontana dalla Terra, ha spiegato la NASA: può apparire fino al 30% più luminosa e fino al 17% più grande, ma non appare molto diversa dalla norma per l’osservatore occasionale. A corredo dell’articolo la gallery (in alto) con le immagini più belle dal mondo.

Il plenilunio della Superluna della Fragola ha toccato il suo apice alle 13:51 ora italiana di ieri, ma è apparsa piena agli osservatori anche ieri sera, e lo sarà anche oggi. Il nome di “Fragola” dalla breve stagione di raccolta delle fragole con cui coincide.