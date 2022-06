Sviluppato l’algoritmo THOR, dà la caccia agli asteroidi

MeteoWeb

Un nuovo algoritmo è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università di Washington per scoprire gli asteroidi nel Sistema Solare: i primi candidati identificati dall’algoritmo, noto come Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery, o THOR, sono stati confermati dal Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale.

L’Asteroid Institute, un programma della B612 Foundation, ha eseguito THOR sulla sua piattaforma di astrodinamica basata su cloud — Asteroid Discovery Analysis and Mapping, o ADAM — per identificare e tracciare gli asteroidi. Con la conferma di questi nuovi oggetti da parte del Minor Planet Center e la loro aggiunta al registro, i ricercatori che utilizzano le risorse dell’Asteroid Institute possono presentare migliaia di nuove scoperte aggiuntive.

“Una mappa completa del Sistema Solare fornisce agli astronomi spunti critici sia per la scienza che per la difesa planetaria,” ha affermato Matthew Holman, esperto di algoritmi di ricerca presso il Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian ed ex direttore del Minor Planet Center. “Algoritmi come THOR espandono notevolmente i tipi di set di dati che gli astronomi possono utilizzare per costruire una mappa del genere“.

THOR è stato co-creato da Mario Jurić, professore associato di astronomia dell’UW e direttore del DiRAC Institute dell’UW, e Joachim Moeyens, studente laureato in astronomia dell’UW: hanno svelato THOR in un articolo pubblicato su The Astronomical Journal. In sostanza, collega punti di luce in diverse immagini del cielo che sono coerenti con le orbite degli asteroidi. A differenza degli attuali codici all’avanguardia, THOR non richiede che il telescopio osservi il cielo secondo uno schema particolare affinché gli asteroidi siano individuabili.

La piattaforma ADAM dell’Asteroid Institute è un sistema computazionale open source che esegue algoritmi di astrodinamica su larga scala utilizzando Google Cloud, in particolare le capacità di calcolo e archiviazione modulabili di Google Compute Engine, Google Cloud Storage e Google Kubernetes Engine.

“Il lavoro dell’Asteroid Institute è fondamentale perché gli astronomi stanno raggiungendo i limiti di ciò che è rilevabile con le tecniche e i telescopi attuali“, ha affermato Jurić, che è anche ricercatore senior di data science presso l’UW eScience Institute. “Il nostro team è lieto di collaborare con l’Asteroid Institute per consentire la mappatura del sistema solare utilizzando Google Cloud“.

I ricercatori possono ora iniziare esplorazioni sistematiche di grandi set di dati che in precedenza non erano utilizzabili per la scoperta di asteroidi. THOR riconosce gli asteroidi e, soprattutto, calcola le loro orbite abbastanza bene da essere riconosciuti dal Minor Planet Center come asteroidi tracciati.

Moeyens ha cercato in una finestra di 30 giorni di immagini dal NOIRLab Source Catalog, una raccolta di quasi 68 miliardi di osservazioni effettuate dai telescopi del National Optical Astronomy Observatory tra il 2012 e il 2019, e ha presentato un piccolo sottoinsieme iniziale di scoperte al Minor Planet Center per riconoscimento e convalida ufficiale. Ora che la tecnica di scoperta computazionale è stata convalidata, si prevede che seguiranno migliaia di nuove scoperte dal catalogo e da altri set di dati.

“Scoprire e tracciare gli asteroidi è fondamentale per comprendere il nostro Sistema Solare e proteggere il nostro pianeta dagli impatti“, ha affermato Ed Lu, direttore esecutivo dell’Asteroid Institute. “Con THOR in esecuzione su ADAM, qualsiasi telescopio con un archivio può ora diventare un telescopio per la ricerca di asteroidi. Stiamo usando la potenza del calcolo massiccio per consentire non solo ulteriori scoperte derivanti dai telescopi esistenti, ma anche per trovare e tracciare asteroidi in immagini storiche del cielo che erano passate inosservate in precedenza perché non erano mai state destinate alla ricerca di asteroidi“.