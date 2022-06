Anche la Svizzera vieta la vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035

MeteoWeb

A partire dal 2035, le automobili e i veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione non potranno più emettere gas a effetto serra. La decisione è ritenuta un tassello importante della strategia di riduzione delle emissioni dell’UE, che come la Svizzera e numerosi Paesi intende raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In Svizzera, il settore dei trasporti è responsabile di oltre un terzo delle emissioni di CO 2 . La Svizzera non fa parte dell’UE e non deve quindi sottostare al divieto deciso dal Parlamento europeo. Tuttavia, i veicoli a carburanti fossili sono destinati a sparire anche dalle strade elvetiche. Le automobili nuove vendute nella Confederazione devono infatti rispettare le prescrizioni in vigore nell’UE, ad esempio in materia di emissioni di CO 2 . Inoltre, nessun fabbricante automobilistico europeo vorrà produrre motori a combustione per un mercato così piccolo come quello svizzero.

D’altronde, nel novembre dell’anno scorso, a margine della conferenza internazionale sul clima COP26, la Svizzera non ha voluto sottoscrivere una dichiarazione non vincolante che chiede di vietare i nuovi veicoli con emissioni nocive per l’ambiente a partire dal 2035 (nei mercati principali) e dal 2040 (nel mondo). Il Governo federale non ha per ora fissato alcuna data limite. Le automobili elettriche, così come quelle a propulsione ibrida, sono sempre più numerose in Svizzera. Nel 2021, i veicoli esclusivamente elettrici hanno rappresentato il 13,3% delle nuove immatricolazioni, un record. La tendenza si è confermata anche nei primi cinque mesi di quest’anno con una quota del 15,3%. Rispetto ad altri Paesi europei, la Svizzera è all’ottavo posto in termini di veicoli ricaricabili (elettrici e ibridi) anche se la quota nella Confederazione è superiore alle media nell’UE. Le cifre non devono però trarre in inganno: le automobili esclusivamente elettriche sono ancora in netta minoranza, circa 80.000 e quindi meno del 2% dell’intero parco veicoli che comprende ovviamente anche tutte le auto già vendute negli scorsi decenni. Ma questo vale anche per il 2035: non è un divieto alla circolazione dei veicoli a combustione che saranno regolarmente venduti fino al 2034, ma soltanto un divieto di venderne di nuovi dal 2035 in poi. I veicoli a benzina e diesel, quindi, saranno regolarmente venduti fino al 2034 e continueranno a circolare almeno per altri due decenni dopo il 2035.