Decine di tartarughe e delfini morti sulle coste del Guatemala

Decine e decine di animali marini, tra cui almeno 65 tartarughe e 14 delfini, sono stati trovati senza vita al largo della costa pacifica del Guatemala: le autorità sospettano un possibile legame con l’inquinamento e hanno aperto un’indagine. Il Consiglio nazionale delle aree protette ha dichiarato all’AFP che in totale sono state contate “65 tartarughe, per lo più della specie Lepidochelys olivacea, e 14 delfini“, e che probabilmente forti piogge degli ultimi giorni hanno trasportato rifiuti tossici dalla terra al mare, colpendo la fauna marina. Non è escluso che la moria sia state provocata da attività di pesca.