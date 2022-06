Caldo precoce, la temperatura del mare intorno all’Italia è già estiva

MeteoWeb

Dopo una primavera particolarmente fresca nella sua prima parte, tra fine Aprile e inizio Maggio è arrivato un caldo precoce e anomalo sull’Italia a causa delle continue ondate anticicloniche africane: le temperature si sono mantenute a lungo al di sopra delle medie del periodo nelle ultime sei settimane, soprattutto al Nord, ma negli ultimi quindici giorni anche al Sud, e così oggi ci ritroviamo al 1° Giugno con una temperatura delle acque marine intorno all’Italia già estiva.

E se il mare è così caldo, è da un lato senza ombra di dubbio una buona notizia per turisti e vacanzieri che possono già approfittare del Ponte del 2 Giugno per godersi le spiagge e le tiepide acque Mediterranee in netto anticipo rispetto al solito. Dall’altro lato, però, è uno scenario particolarmente preoccupante in vista dell’autunno: sappiamo, infatti, che più si riscalda il mare, più violenti saranno i fenomeni meteorologici della stagione autunnale.

Come possiamo osservare nelle immagini del Servizio Marino di Copernicus, la temperatura del mare intorno all’Italia è elevatissima soprattutto al Nord Italia e nel mar Tirreno, dove sfioriamo già i +25°C come se fossimo ad agosto. Impietoso il confronto con la stessa data di un anno fa, quando soprattutto al Nord le temperature del mare intorno all’Italia erano di quasi dieci gradi più basse!