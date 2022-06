Meteo, le temperature massime di oggi: +42°C a Enna, +40°C a Bovalino

MeteoWeb

Caldo estremo oggi al Sud Italia a causa dell’Anticiclone Africano che ha portato temperature roventi in tutto il Meridione. Anche oggi si superano i +40°C in molte località della Sicilia; soglia +40°C raggiunta anche in Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 23 giugno, in alcune località italiane: