Meteo, le temperature massime di oggi: +41°C a Caltagirone, +40°C a Botricello

Il promontorio anticiclonico nordafricano si abbassa leggermente in latitudine, con contributi di aria più mite dai settori oceanici. Le temperature sono in calo al Centro-Nord; sempre molto caldo all’estremo Sud, con punte di +40-41°C in Sicilia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 25 giugno 2022, in alcune località italiane: