Tempesta in Florida: distrutto un garage pieno di auto di lusso

Tempeste che sono state descritte come pericolose e “minacciose per la vita” hanno attraversato la Florida all’inizio di questo mese. Le tempeste hanno causato inondazioni in diverse zone, compresa Miami, dove in un garage contenente una raccolta estremamente costosa di veicoli si è verificata una ‘strage’.

Postato su Instagram da @florida_corvette_owners, il video mostra una collezione di supercar e veicoli di lusso chiaramente danneggiati dall’acqua. Il video si apre su un generatore che probabilmente sta ancora pompando acqua dal garage, che contiene un paio di Rolls-Royce Cullinan, una Corvette C7, diverse Ferrari, una Mercedes-AMG GT e persino quella che sembra essere una Plymouth Prowler.

L’entità del danno è poco chiara, ma la situazione sembra piuttosto negativa. Con lo sporco su tutte le auto e detriti su tutto il pavimento del garage, sembra che l’allagamento sia stato piuttosto esteso e potrebbe persino aver spostato i veicoli: l’AMG GT sembra essere seduta sopra un divisorio di cemento.

L’inondazione in Florida è stata innescata all’inizio di questo mese da una tempesta che alla fine sarebbe stata etichettata come tempesta tropicale Alex. Le forti piogge e i venti sostenuti di 64 km/h sono stati le salve di apertura della stagione degli uragani ai tropici quest’anno. Le precipitazioni sono state più intense a Hollywood, in Florida, un sobborgo appena a nord di Miami, che ha avuto precipitazioni confermate di 37,7 cm.