Maltempo, temporali sull’Appennino: nubifragi e grandine dalla Toscana alla Calabria | VIDEO

Forti temporali stanno interessando le aree interne e appenniniche del Centro-Sud, colpendo diverse regioni dalla Toscana alla Calabria. Proprio la metà settentrionale della Calabria è colpita in maniera più estesa. Un intenso temporale, con forte grandinata, tuoni e fulmini annessi, ha colpito Carlopoli, nel Catanzarese (vedi video in fondo all’articolo).

Un violento nubifragio, misto a grandine, si è abbattuto anche su Castrovillari, nel Cosentino. In pochi minuti gran parte delle strade si sono trasformate in fiumiciattoli di acqua, grandine e detriti. Molti tombini sono saltati e alcuni magazzini sono stati allagati. Diverse le richieste d’aiuto pervenute ai Vigili del Fuoco. A pagare un prezzo salato sono stati i circa 170 operatori commerciali che occupavano le aree messe a disposizione dall’amministrazione comunale per la Fiera di San Giovanni in programma oggi e domani. Segnaliamo 56mm alla stazione Arvo Nocelle, nel Cosentino, 36mm a Parenti, 27mm a Ciricilla.

Una forte grandinata ha colpito anche Camucia, frazione del comune di Cortona, in Toscana, provocando allagamenti. Danni alle coltivazioni, specie olivi e viti, e alle auto in sosta, con vetri rotti e carrozzerie danneggiate. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco per liberare alcuni scantinati.

Anche Perugia è stata colpita da un nubifragio con grandine e un forte downburst: caduti finora 13mm di pioggia sulla città.