Maltempo, forti temporali nell’alto Piemonte: violente grandinate in Valsesia | FOTO e VIDEO

Una forte linea temporalesca, proveniente dalla Valle d’Aosta, ha raggiunto l’alto Piemonte, portando forti piogge e intense grandinate, soprattutto tra Biellese e Verbano. Una violenta grandinata si è verificata in Valsesia, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Grandine di dimensioni notevoli ha interessato anche il Novarese.

Tra i dati pluviometrici più significativi, segnaliamo: 66mm a Trivero, 55mm a Varallo, 48mm a Cesara, 42mm a Someraro, 41mm a Pallanza.

Prima di raggiungere il Piemonte, fori nubifragi con grandine hanno colpito anche la Valle d’Aosta, obbligando i Vigili del Fuoco ad entrare in azione in numerose località, da Villeneuve a Saint-Vincent. Gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti in garage, scantinati e al piano terra di alcune abitazioni. Non sono segnalati danni a persone. Nel comune di Fenis è stato effettuato un intervento per la rimozione di alcune piante che hanno interrotto temporalmente la viabilità su una strada comunale. Problemi analoghi sono stati segnalati al Villair di Quart.

Forti temporali sono ora in atto tra Novarese e Vercellese, ma anche nel Varesotto. Un temporale è in atto anche a nord di Milano e uno tra Bergamasca e Bresciano. In Lombardia, si registrano 46mm a Cugliate Fabiasco, 42mm a Sangiano, 30mm a Rasa di Varese.

