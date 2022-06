Terremoto in Algeria, epicentro nei pressi di Orano

MeteoWeb

Paura nella serata di ieri in Algeria, per un terremoto magnitudo 5.1 registrato alle 20:17 ora locale nei pressi di Orano, principale città nell’area nordoccidentale del Paese, che ospita da sabato i Giochi del Mediterraneo: il sisma è stato rilevato dal Centro di ricerca in astronomia, astrofisica e geofisica nazionale. La scossa è stata avvertita dagli abitanti della prefettura ma non ha provocato gravi danni a persone o cose.

Il sisma è stato localizzato a circa 20 km da Orano, seguito da 2 repliche di magnitudo 3.2 e 4.