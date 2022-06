Terremoto in Bosnia-Erzegovina, avvertito anche in Croazia e in Puglia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata alle 08:07 in Bosnia–Erzegovina: secondo i dati INGV, l’evento (avvertito anche in Croazia e lievemente in Puglia) ha avuto magnitudo mb 4.8, ed è stato localizzato a circa 11 km di profondità. L’epicentro è stato rilevato a circa 10 km Nord-Nord/Ovest dalla località di Široki Brijeg (Bosnia-Erzegovina). Non si segnalano al momento danni a persone o cose.