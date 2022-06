Terremoto in Giappone, epicentro nella Penisola di Noto | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 6 è stato registrato nella prefettura di Ishikawa, nel Giappone centrale, alle 10:31 ora locale (le 03:31 in Italia): l’evento si è verificato sulla costa della Penisola di Noto, ad una profondità di circa 10 km, secondo la Japan meteorological agency, che non ha diramato l’allarme tsunami e ha classificato l’intensità della scossa di livello 5 sulla scala nipponica. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano danni a persone o cose.