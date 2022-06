Terremoto scuote Taiwan: epicentro nella zona orientale, avvertito in tutta l’isola | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 (dati INGV) è stato registrato nella zona orientale di Taiwan. L’epicentro è stato localizzato a circa 38 km da Hualien City e l’ipocentro ad una profondità di 10 km. L’evento si è verificato alle 09:05 ed è stato avvertito in gran parte dell’isola di 24 milioni di persone, inclusa Taipei. È stato avvertito anche attraverso lo stretto di Taiwan, nella provincia del Fujian, nella Cina continentale. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o feriti.