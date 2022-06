Tornado semina il caos a Guangzhou | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un grande tornado ha creato il caos nella città portuale più importante della Cina, Guangzhou, nella provincia del Guangdong: ieri, 16 giugno, il vortice ha causato gravi danni mentre si spostava nel centro della città. Al momento non si segnalano feriti.

I tornado sono rari in queste aree del Paese, e potrebbe trattarsi della prima volta in cui si registra tale fenomeno nella città di 18 milioni di persone.