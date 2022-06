Trapiantato fegato espiantato da 3 giorni grazie ad innovativo metodo di preservazione

MeteoWeb

Grazie ad un innovativo metodo di preservazione, un paziente affetto da una grave malattia epatica ha ricevuto un trapianto di fegato con un organo espiantato 3 giorni prima: l’intervento è stato eseguito a maggio dello scorso anno all’ospedale universitario di Zurigo. Il caso è stato illustrato su Nature Biotechnology, ad un anno di distanza: il paziente sta bene e non sono state osservati segni di danno all’organo.

“Il 19 maggio 2021 ci è stato offerto trapianto di fegato da una donatrice di 29 anni,” hanno spiegato gli autori dello studio: la giovane donna era affetta da un tumore raro e molto aggressivo, aveva un’infezione da batteri antibiotico-resistenti e le è stata riscontrata una massa di 4 cm al fegato. Per tutti questi motivi, l’organo era stato rifiutato da altri centri. I ricercatori e medici svizzeri hanno accettato l’organo sottoponendolo a una procedura innovativa chiamata perfusione ex-situ normotermica, in cui, per preservarlo, viene utilizzato un sostituto del sangue e tenuto a temperatura ambiente. Normalmente, gli organi espiantati vengono mantenuti al freddo, per un periodo che, nel caso del fegato, non supera le 12 ore.

Durante la procedura di perfusione, l’organo è stato trattato con antibiotici per prevenire la trasmissione dell’infezione da cui era affetta la donatrice. Dopo 3 giorni, il 22 maggio, è stato eseguito con successo il trapianto. Dopo circa 2 mesi il ricevente è tornato a svolgere consuete attività quotidiane e oggi le sue condizioni di salute sono buone.

I ricercatori hanno precisato che saranno necessarie ulteriori indagini, con un numero maggiore di pazienti e periodi di osservazione più lunghi, per confermare la validità della procedura: i risultati nel primo caso, tuttavia, suggeriscono che questa tecnica potrebbe aumentare il numero di potenziali organi disponibili e consentire di trattare farmacologicamente gli organi prima del trapianto.