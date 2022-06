Treno deraglia in Germania, 3 morti e diversi feriti in Baviera

MeteoWeb

Incidente ferroviario questa mattina in Germania: un treno è deragliato nei pressi di Garmisch–Partenkirchen, in Baviera. Almeno tre persone sono morte, con numerosi feriti gravi: molti sono stati trasportati in ospedale. Secondo Spiegel e Bild, un treno regionale diretto verso Monaco di Baviera è deragliato vicino alla città di Garmisch-Partenkirchen attorno alle 12:15. Sul posto la polizia, tre elicotteri di soccorso sono coinvolti nell’operazione dall’Austria.

Un portavoce della polizia, Stefan Sonntag, ha affermato che è in corso “una vasta operazione” per liberare i passeggeri ancora bloccati nei vagoni deragliati. Non è noto quanti fossero a bordo del treno né si hanno al momento informazioni sulle possibili ragioni dell’incidente.