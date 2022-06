Treno deragliato in Missouri: 4 morti e decine di feriti | FOTO

MeteoWeb

Una squadra di investigatori del National Transportation Safety Board è arrivata nel Missouri per indagare sul deragliamento di un treno Amtrak che ha provocato la morte di almeno quattro persone.

Il deragliamento si è verificato quando il treno, in viaggio verso Chicago, si è scontrato con un autocarro con cassone ribaltabile a un incrocio vicino alla città di Mendon, nel Missouri centro-settentrionale, verso le 12:42 di lunedì, secondo Amtrak. Otto dei vagoni del treno e due locomotive hanno lasciato i binari, ha riferito la compagnia. Il bilancio delle vittime è aumentato da tre a quattro martedì pomeriggio, secondo un tweet della Missouri State Highway Patrol (MSHP). Tre delle vittime erano passeggeri del treno, secondo MSHP. In una conferenza stampa lunedì, il Cpl. Justin Dunn, un portavoce della MSHP Patrol Troop B, ha detto che una delle vittime decedute era nell’autocarro con cassone ribaltabile. Inoltre, MSHP ha affermato che circa 150 persone sono state portate dalla scena agli ospedali locali “per il trattamento di lesioni di natura lieve o grave“. Un direttore del servizio di ambulanza della contea in precedenza aveva affermato che almeno 50 persone erano rimaste ferite.

Circa 275 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio erano a bordo al momento dell’incidente, ha affermato Amtrak nella sua dichiarazione.

“Abbiamo iniziato a sentire il treno inclinarsi a destra. In quel momento mi è venuto in mente che questa è vita o morte. Questo è molto serio“, ha detto alla CNN Dax McDonald, che era sul treno con sua sorella Samantha.

Il loro vagone si era ribaltato e giaceva su un fianco. Samantha McDonald ha detto di aver alzato lo sguardo e di aver visto le finestre che offrivano la loro unica possibilità di fuga. “Abbiamo dovuto salire 10 piedi sopra di noi fino alle finestre di fuga“, ha detto. “Sono riuscita a sollevarmi, e poi c’erano altri passeggeri che erano scesi prima di noi dagli altri vagoni ferroviari che sono stati in grado di aiutare a sollevare me e la nostra famiglia“, ha detto. “Era assolutamente folle“. Rapporti preliminari indicano che l’attraversamento in cui il treno ha colpito l’autocarro con cassone ribaltabile era ” incontrollato“, il che significa che non c’erano luci o armi meccanizzate.

Il presidente dell’NTSB Jennifer Homendy avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa nel pomeriggio. Homendy in precedenza aveva affermato che il “Go Team” di 16 investigatori avrebbe richiesto dati sulla velocità sul percorso, informazioni sul registratore di dati e filmati della telecamera dell’Amtrak al loro arrivo. Il team NTSB includerà “specialisti della meccanica, dei sistemi di segnale, delle operazioni e dei fattori di sopravvivenza. Avremo una persona dell’autostrada, un operatore di droni e alcuni membri del team dell’Office of Transportation Disaster Assistance di NTSB per lavorare con i sopravvissuti e le famiglie di coloro che sono stati coinvolti nel deragliamento“, ha detto Homendy.

I funzionari dell’Amtrak hanno dichiarato in una dichiarazione lunedì sera di essere “profondamente rattristati” per la perdita di vite umane e le ferite riportate. “Amtrak sta lavorando con le autorità locali per assicurarsi che coloro che sono rimasti feriti ricevano cure mediche e che tutti gli altri ricevano servizi e trasporti. Siamo grati per il supporto delle autorità locali che hanno fornito assistenza e risorse ai nostri clienti e dipendenti“, afferma la dichiarazione . La collisione è stata la seconda in due giorni che ha coinvolto un treno Amtrak. Domenica, 85 passeggeri erano a bordo di un treno nelle zone rurali della California che ha colpito un veicolo. Tre persone sono rimaste uccise e due persone hanno subito gravi ferite, tutte a bordo del veicolo, secondo i funzionari.