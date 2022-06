Treno passeggeri deraglia in Iran: almeno 17 morti e 50 feriti

MeteoWeb

Incidente ferroviario in Iran: un treno passeggeri è deragliato nell’Est del Paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, secondo quanto riferito dal governatore di Tabas, Ali Akbar Rahimi, citato dai media locali, il quale ha aggiunto che oltre 10 feriti sono in condizioni critiche. Il numero delle vittime potrebbe aumentare. L’incidente è avvenuto in una zona remota a circa 50 km dalla località di Tabas, a Sud/Est della capitale.