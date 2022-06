Covid: il premier canadese Trudeau di nuovo positivo, pochi giorni fa il vertice con Biden

MeteoWeb

Il primo ministro del Canada Justin Trudeau ha annunciato di essere risultato positivo al Covid per la seconda volta quest’anno, dopo averlo contratto anche lo scorso gennaio: “Sono risultato positivo al Covid-19. Ho seguito le linee guida di salute pubblica e mi sono isolato. Sto bene, perché ho ricevuto le mie dosi,” ha scritto Trudeau sul suo profilo Twitter.

Il premier la scorsa settimana era stato in California, in occasione del Vertice delle Americhe, dove ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente della Camera Nancy Pelosi e altri leader per discutere le principali questioni di rilievo regionale. Trudeau e Biden avevano anche fatto una “foto di famiglia” venerdì 10 giugno. Il premier canadese è poi rientrato a Ottawa sabato 11 giugno.