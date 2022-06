Ucraina, russi bombardano centro commerciale a Kremenchuk. Zelensky: “dentro c’erano 1.000 civili” | VIDEO

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, le truppe russe in guerra in Ucraina hanno colpito un centro commerciale nella città di Kremenchuk, nella regione di Poltava. Non è noto se il bombardamento sia stato intenzionale o se invece frutto di un errore rispetto ad altre mire, fatto sta che la struttura era aperta al pubblico con molti civili all’interno. Emblematiche le immagini a corredo dell’articolo.

“Gli occupanti hanno lanciato razzi contro un centro commerciale, dove c’erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno domando l’incendio, ma il numero delle vittime è impossibile da immaginare“. A fornire maggiori informazioni sull’attacco missilistico avvenuto questo pomeriggio a Kremenchuk, è il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che su Telegram diffonde un video delle fiamme che divampano dal centro commerciale. Un edificio che – sottolinea Zelensky – non costituiva “nessun pericolo per l’esercito russo. Nessun valore strategico“. E’ “solo il tentativo delle persone di vivere una vita normale, che fa arrabbiare così tanto gli occupanti“, osserva Zelensky.