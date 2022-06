Ucraina: l’UE si avvicina ad un accordo di compromesso su Kaliningrad

MeteoWeb

Il commercio attraverso la Lituania con l’exclave russa di Kaliningrad potrebbe tornare alla normalità in pochi giorni, hanno affermato due fonti che hanno familiarità con la questione, mentre le autorità europee si avvicinano a un accordo di compromesso con lo stato baltico per allentare la tensione con Mosca. Lo riferisce Reuters.

Kaliningrad, che confina con gli stati dell’Unione Europea e fa affidamento su ferrovie e strade attraverso la Lituania per la maggior parte delle merci, è stata tagliata fuori da alcuni trasporti di merci dalla Russia continentale dal 17 giugno a causa delle sanzioni imposte da Bruxelles.

Le autorità europee sono in trattative per esentare il territorio dalle sanzioni, che finora hanno colpito beni industriali come l’acciaio, aprendo la strada a un accordo all’inizio di luglio se la Lituania, membro dell’UE, abbasserà le sue riserve, hanno affermato le fonti, rimaste anonime.

La tensione sull’isolamento di Kaliningrad sta mettendo alla prova la determinazione dell’Europa di far rispettare le sanzioni imposte in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Mentre le potenze occidentali si sono impegnate a difendere l’Ucraina, ribadendo la loro determinazione ai vertici del G7 e della NATO di questa settimana, si sta rivelando difficile per l’Europa rispettare le rigide sanzioni ed evitare allo stesso tempo un’ulteriore escalation con la Russia. Ecco perché le autorità europee, con l’appoggio della Germania, stanno cercando un compromesso per risolvere uno dei tanti conflitti con Mosca, ha detto una delle fonti.

Se la rotta tradizionale per le merci russe verso Kaliningrad, prima attraverso la sua alleata Bielorussia e poi attraverso la Lituania, non viene ripristinata, lo stato baltico teme che Mosca possa usare la forza militare per aprire un corridoio attraverso il suo territorio, ha affermato una delle fonti. La Germania, nel frattempo, ha soldati di stanza in Lituania e potrebbe essere risucchiata in uno scontro insieme ai suoi alleati della NATO, se ciò dovesse accadere. Anche la più grande economia europea dipende fortemente dalle importazioni di gas russe e sarebbe vulnerabile a qualsiasi riduzione dei flussi, se la disputa di Kaliningrad si intensificasse.

Accordo di compromesso

Un portavoce del Ministero degli Esteri lituano ha affermato che continuerà a consultarsi con la Commissione Europea sull’applicazione delle sanzioni e che qualsiasi cambiamento da parte del blocco non dovrebbe isolare lo stato baltico. “Le sanzioni devono essere applicate e qualsiasi decisione presa non dovrebbe minare la credibilità e l’efficacia della politica sanzionatoria dell’UE. Poiché il transito di Kaliningrad è possibile attraverso vari Stati membri dell’UE, la spiegazione della Commissione Europea su come attuare le sanzioni dell’UE non può essere limitata alla Lituania”, ha affermato il portavoce.

Una delle fonti a conoscenza diretta della questione ha affermato di aspettarsi che un accordo di compromesso potrebbe essere trovato entro il 10 luglio e una seconda persona ha affermato che potrebbe essere annunciato la prossima settimana. Un compromesso potrebbe vedere il movimento di merci tra la Russia e Kaliningrad esente dalle sanzioni dell’UE in quanto non conta come normale commercio internazionale perché l’exclave fa parte della Russia, ha detto una delle fonti.

Tale concessione potrebbe essere fatta solo a condizione che il trasporto merci sanzionato venga utilizzato a Kaliningrad e non esportato attraverso il suo porto, dove ha sede la flotta russa del Baltico. Ciò potrebbe essere difficile da garantire e potrebbe mettere la Lituania, che ha il compito di determinare la destinazione finale delle merci, in rotta di collisione con la Russia, secondo una delle fonti.

Un’altra persona ha affermato che i motivi umanitari potrebbero essere utilizzati per ritagliare un’esenzione per Kaliningrad, che è inserita tra Lituania, Polonia e Mar Baltico. Ha aggiunto, tuttavia, che la Lituania ha serie riserve sul fare quella che potrebbe essere vista come una concessione a Mosca.

Alcol e cemento

La Lituania, precedentemente governata da Mosca, è ora uno dei più accaniti critici della Russia nell’Unione Europea ed è stata in contrasto con funzionari in Germania e Bruxelles che vogliono allentare la tensione.

Finora, le sanzioni dell’UE contro la Russia impediscono il trasporto di ferro, acciaio e metalli a Kaliningrad attraverso gli stati dell’UE. L’elenco dei beni sanzionati si estenderà al cemento e all’alcol dal 10 luglio, al carbone ad agosto e ai prodotti petroliferi, come il carburante, a dicembre. Quando avrà inizio la fase finale, circa la metà della merce inviata a Kaliningrad dalla Russia sarà sanzionato. Passeggeri e prodotti alimentari non sono vietati e Kaliningrad è ancora raggiungibile in aereo o via mare.

Anche se gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno prontamente implementato sanzioni per frenare l’accesso della Russia alla finanza internazionale e alle sue vendite di carbone e petrolio, le misure punitive hanno fatto ben poco per mitigare l’aggressione militare russa. Nelle ultime settimane, Mosca ha anche ribaltato la situazione, riducendo le forniture di gas critiche in Europa e spingendo la Germania a prepararsi al razionamento.

Kaliningrad, che ha una popolazione di quasi un milione di abitanti, è stata tagliata fuori da Mosca quando la Lituania è diventata indipendente durante lo scioglimento dell’Unione Sovietica e i residenti devono transitare nel territorio dell’UE per raggiungere il resto della Russia via terra.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha affermato questa settimana che i limiti alla spedizione di merci a Kaliningrad facevano parte di una guerra per procura occidentale e che la Russia aveva numerosi modi per vendicarsi. “Ci sono molte opportunità, una parte significativa di esse sono di natura economica e sono in grado di tagliare l’ossigeno ai nostri vicini baltici che hanno intrapreso azioni ostili“, ha detto a un quotidiano russo. “C’è anche la possibilità di utilizzare misure asimmetriche, che causeranno un’escalation critica del conflitto”.